Caccia alle carte di credito di Open date ai parlamentari ​per i rimborsi spesa

È caccia alle carte di credito e ai bancomat dei parlamentari. Durante le perquisizioni di questa mattina ai finanziatori della Fondazione Open, accusata di aver agito da " articolazione di partito politico ", i finanzieri sarebbero stati incaricati dalla procura di cercare anche presunte carte di credito date ai parlamentari dalla Open, per i rimborsi spesa.

Sembra, infatti, che la Fondazione vicina a Matteo Renzi, finanziandogli la corsa alle primarie del Pd e le votazioni per il referendum, abbia rimborsato ai parlamentari le spese, mettendo loro a disposizione carte di credito e bancomat. I finanzieri sarebbero anche stati incaricati dalla procura di Firenze, che indaga sulla vicenda, di trovare documenti e ricevute, che dimostrino i rimborsi versati ai parlamentari dalla Open.

Tutto sembra ruotare attorno al presidente della Fondazione, Alberto Bianchi, già indagato a settembre per traffico di influenze illecite e per finanziamento illecito ai partiti. Ma oggi sono state effettuate oltre 20 perquisizioni, in varie città italiane: da Milano e Torino, a Roma e Napoli, passando per Parma, Bari, La Spezia, Pistoia, Alessandria e Modena. Nel mirino sarebbero finiti i finanziatori della Open, i cui nomi erano precedentemente comparsi anche in una lista top secret, sequestrata dalle fiamme gialle a settembre, quando era stato fermato il presidente.

Questo pomeriggio, Alberto Bianchi ha diramato una nota, con la quale intedeva rinnovare la " piena collaborazione con la magistratura, affinché sia fatta chiarezza il prima possibile sull'indagine che mi riguarda ". Poi ha specificato che " tutte le entrate e le uscite della Fondazione Open sono tracciabili, perché avvenute con bonifico, carte di credito. È stato fatto tutto alla luce del sole. Messo nero su bianco ". Secondo il presidente della Fondazione, si starebbe " facendo una polemica strumentale che potrebbe toccare qualsiasi politico e qualsiasi amministratore" .

Gli imprenditori che finanziavano la Fondazione sarebbero indagati, a vario titolo, per reati come traffico di influenze illecite, riciclaggio, autoriciclaggio, appropriazione indebita, aggravata per danno di rilevante entità, e false comunicazioni sociali. L'indagine riguarderebbe anche il reato di finanziamento illecito ai partiti.