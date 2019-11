Caso Segre, ora la senatrice pensa di lasciare commissione anti-odio

Sono ore di riflessione per Liliana Segre. La senatrice a vita, dopo la vergogna dei 200 insulti razzisti quotidiani ricevuti sui social, si è vista assegnare dalla Prefettura di Milano una scorta di due carabinieri per difenderla da possibili aggressioni. Una vicenda finita ben presto al centro dell'attenzione mediatica, con i social impegnati a larga maggioranza dall'accusa di avere voluto personalizzare, con l'appoggio di Pd, Italia Viva e M5S, la questione della lotta a razzismo e antisemitismo attraverso l'istituzione di una commissione parlamentare anti-odio, avvenuta con il sì dei partiti di maggioranza e l'astensione di quelli di centro-destra.

Esposta come bandierina da una certa stampa e da una parte dell'opinione pubblica, la senatrice scampata per miracolo all'Olocausto dopo essere stata deportata al lager di Auschwitz è secondo Repubblica sempre più stanca di questa situazione. Intanto, in sua difesa sono intervenuti i più autorevoli rappresentanti delle istituzioni, compreso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.