Cda Rai contro Report: "Puntata su Salvini ha violato par condicio"

Esplode il caso dell'ultima puntata di Report dedicata ai presunti finanziamenti della Russia a Matteo Salvini. Come riporta Repubblica il consiglio di amministrazione della Rai, riunitosi oggi a Roma, si è spaccato. I consiglieri Igor De Biasio (in quota Lega) e Gianpaolo Rossi (Fratelli d'Italia) si sono scagliati contro il programma condotto da Sigfrido Ranucci, accusandolo di avere violato le norme sulla par condicio.

Secondo i due consiglieri di viale Mazzini, l'inchiesta avrebbe danneggiato la Lega in vista delle elezioni regionali in Umbria in programma domenica 27 ottobre. Contrari, invece, i consiglieri Rita Borioni (Pd) e Riccardo Laganà (rappresentante dei dipendenti), che hanno difeso Report appellandosi alla libertà di espressione sancita dall'articolo 21 della Costituzione. Particolarmente duro De Biasio, che ha criticato nel merito il contenuto della puntata di lunedì di Report, incentrata sulll'incontro tra Salvini e Konstantin Malofeev, l'oligarca russo che avrebbe fatto da tramite nella trattativa tra il Carroccio e il governo russo. "L’ho incontrato, incontro centinaia di persone che non mi hanno mai dato una lira. Quando incontro le persone non sono solito chiedere soldi", il commento di Salvini, che ha definito "surreale" l'inchiesta del programma di Rai 3. "Aspetto che finisca e poi qualcuno mi chiederà scusa".