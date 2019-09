Centrodestra, Salvini a Berlusconi: "Gli alleati rimangano alleati"

Ora che elezioni politiche sono sfumate, Matteo Salvini guarda ai prossimi appuntamenti che interesseranno diverse Regioni in tutta Italia. Il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico si stanno già attrezzando per presentarsi uniti e arginare l'avanzata del centrodestra che da tutti gli ultimi appuntamenti elettorali è uscito pienamente vincitore. "Mi auguro che la facciano perché sarebbe ancor più chiaro che i grillini hanno finito la loro parabola come pezzettino della sinistra" , dice il leader della Lega a margine di un comizio a Caorso, nel Piacentino. I prossimi risultati potranno essere letti come una prova per quando tutti gli italiani potranno tornare a votare. Tanto che l'ex ministro dell'Interno continua a insistere sulla lista unica e invita Silvio Berlusconi, dopo l'intervista concessa al Giornale, di "mettere davanti la squadra" .

Il primo appuntamento elettorale è per il 27 ottobre quando gli umbri saranno chiamati a scegliere il nuovo governatore. Lì grillini e democratici si sono denunciati fino all'altro ieri. "Hanno arrestato un po' di uomini del Partito democratico su denuncia dei Cinque Stelle..." , ricorda Salvini. "Ecco se dalle denunce passano all'inciucio anche in Emilia Romagna, io rido e vinciamo lo stesso..." . Durante il comizio a Caorso riconosce, tuttavia, che la sinistra è tornata in pista. "Sono rientrati dalla finestra dopo che gli italiani li hanno buttati fuori dalla porta" . Per questo, è il suo proposito, il centrodestra deve lavorare per "liberare intere regioni Italiane come l'Emilia Romagna e l'Umbria che da decenni sono mal governate dalla sinistra" . Per questo invita "gli alleati a rimanere alleati" . "Ciascuno faccia un passo indietro per le sue ambizioni personali di partito e metta davanti la squadra" , chiosa rilanciando proprio per l'Emilia Romagna la candidatura di Lucia Borgonzoni.

Domani Salvini sarà in piazza a Montecitorio, in concomitanza con il voto di fiducia della Camera al governo Conte bis. "Sarà una piazza senza bandiere di partito e senza simboli" , spiega durante il comizio nel Piacentino. Poi domenica prossima sarà a Pontida e il 19 ottobre guiderà la manifestazione del Carroccio nella Capitale. Per questo domani "le bandiere di partito possono fare un passo indietro. Chi c'è è libero di esserci" , insiste rimarcando che sarà una protesta "pacifica e a volto scoperto", dove i poliziotti possono stare "tranquilli" , non come quando scendono in piazza i centri sociali. "Non vedo dove stia il problema rispetto a gente che sta in Parlamento e in piazza" , chiosa poi in polemica con Forza Italia che ha deciso di fare opposizione in Aula e non con le bandiere. "Noi facciamo il nostro lavoro in Parlamento, nei Comuni e nelle Regioni - incalza l'ex ministro - però rappresentiamo i milioni di italiani che sono indignati per un governo che non sta né in cielo né in terra e per un Partito democratico che ha perso tutte le elezioni possibili negli ultimi due anni e si ritrova al governo con le operazioni dei Renzi, dei Lotti, delle Boschi, dei Franceshini, degli Zingaretti" .