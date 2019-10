Chef Rubio al veleno con la Lega: "Mi fa schifo"

Lo show di chef Rubio sui social continua. Innumerevoli sono stati in passato gli insulti indirizzati a Matteo Salvini, e ovviamente non sono mancati neanche dopo le recenti elezioni Regionali in Umbria. Il cuoco di Unti e bisunti sul proprio profilo Twitter si è scagliato contro tutte le maggiori forze politiche in campo, per evitare di essere accostato a una di loro: " Mi fa schifo sia la Lega 'regina del nero', sia il Partito democratico dei 'senza palle', che il Movimento 5 Stelle 'via col vento' ". A suo giudizio fare politica " non è tifare un partito un partito, ma comportarsi da cittadino consapevole e agire legalmente ".

Anche Conte nel mirino

In questi giorni Gabriele Rubini si è davvero scatenato sul social, attaccando duramente anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Allegando la notizia relativa allo sbarco della Ocean Viking a Pozzallo, lo chef ha commentato: " La Ocean Viking sbarcherà dopo 11 fottuti giorni! Giuseppe Conte, sperando d’avere qualche voto in più dai razzisti umbri, ha preferito attendere per dare l’ok. Morale? Ha preso le pizze comunque da quei peracottari e fatto ciò che doveva, in ritardo! ".