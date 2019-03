Cittadinanza a Ramy, per Salvini è sì: "Ha dimostrato di aver capito i valori di questo Paese"

Il vice presidente del Consiglio, intervenuto al Maurizio Costanzo Show, si è detto favorevole alla cittadinanza a Ramy, il ragazzino che dall'autobus sequestrato ha chiamato le forze dell'ordine: "È come se fosse mio figlio. Il ministro dell'Interno è tenuto a far rispettare le leggi. Per atti di bravura o di coraggio le leggi si possono superare"