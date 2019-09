Conte bis, il Pd getta la maschera: vuole scegliere il nuovo capo dello Stato

Adesso il Partito democratico getta la maschera. A uscire allo scoperto è il sindaco di Milano Beppe Sala che, in una intervista al Corriere della Sera, svela il vero obiettivo dell'alleanza con il Movimento 5 Stelle. E cioè l'elezione del nuovo presidente della Repubblica che si terrà nel 2022. Un poltrona che ai dem fa molto più gola di un posto nel Conte bis perché dal Quirinale passano poteri e prerogative importanti. È stato, infatti, Sergio Mattarella a decidere di non sciogliere le Camere e indire nuove elezioni quando Matteo Salvini ha deciso di staccare la spina all'esecutivo gialloverde. Ed è stato sempre Mattarella a dare l'incarico a Giuseppe Conte di formare un governo con Cinque Stelle e democratici.

"Mi auguro che duri il tempo necessario a eleggere il prossimo presidente della Repubblica" . Nell'intervista al Corriere della Sera Sala lo ammette senza troppi giri di parole. E precisa anche che "in Italia, in questo periodo storico, il presidente è più importante di qualsiasi premier" . E sottolinea: "Qualsiasi premier" . Il sindaco di Milano, che molti analisti poltici credono possa prima o poi lanciare un'opa sulla guida del Partito democratico, non si augura soltanto che sia questo governo a eleggere il capo dello Stato nel 2022 ma spera anche che la figura che verrà individuata per sostituire Mattarella al Quirinale possa riportare il Paese "integralmente nel contesto europeo" .