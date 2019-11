Conte riceve la Merkel a cena. Ma su migranti solo promesse

Dal rilancio dell'Europa ai problemi dell'Ilva. Ma soprattutto la questione immigrazione clandestina e gli impegni dei singoli Paesi in merito. Giuseppe Conte riceve a Villa Doria Pamphili Angela Merkel per una cena di lavoro dal significato quasi simbolico.

Un incontro breve al termine del quale i due hanno snocciolato un po' il solito mantra: "Sui migranti serve una cooperazione europea", dice il premier italiano. Parole già sentite in passato e che per il momento hanno portato a pochi fatti. "La Germania è in prima linea nella ricollocazione", ripete ancora Conte. Eppure solo qualche giorno fa da Berlino è arrivato l'ennesimo diktat alla polizia tedesca perché effettui controlli più serrati ai confini. E ancora prima la stessa Merkel aveva ricordato all'Italia l'impegno a riprendersi i cosiddetti "dublinanti" con i voli charter verso i nostri aeroporti.

Ma per il presidente del Consiglio "Italia e Germania devono lavorare insieme per affrontare la comune responsabilità europea nel dare risposte adeguate ai cittadini" e nel cercare di non "aumentare l'intolleranza e le forze disgregatrici nell'Ue". E anche la Merkel sottolinea che i due Paese "hanno uno stretto rapporto bilaterale, a livello europeo e internazionale", anche se questi "possono essere intensificati ancora di più".

Ecco quindi che la Cancelliera dà un (debole) sostegno all'Italia sulla questione Libia - "ma dobbiamo parlare con l'Unhcr e con i responsabili delle Ong per garantire degli standard ragionevoli e il rispetto dei diritti umani" - e chiede "una stretta strategia sui Balcani" portando avanti "i negoziati di adesione all'Unione Europea di Macedonia del Nord e Albania": "Se si apre un vuoto quel vuoto sarà colmato da altri", spiega.

Sul piano economico la Mekel torna a spingere su una unione bancaria "per garantire la stabilità dell'Europa" e su una strategia unitaria per contrastare l'effetto dei dazi: "Le tensioni commerciali influiscono in modo negativo sulla economia", ha detto la Merkel, "Dobbiamo scommettere su ordine mondiale commerciale basato sulle regole".