Le mani di Conte sui 5S? Giallo su una telefonata che sconfessa Di Maio

"Se pensi che coprirò questa operazione con Salvini, sbagli. Io mi tiro fuori, se questa è la strada che hai scelto" . Giuseppe Conte, con una semplice telefonata, preannuncia a Luigi Di Maio che avrebbe "chiuso il forno" con la Lega e sbarrato la strada al ritorno di Matteo Salvini al governo.

Conte è visibilmente irritato per l'uso chee Di Maio ha fatto del suo nome nella trattativa col Pd. Proporlo, vederselo bocciare per poi poter tornare con la Lega. 'L'avvocato del popolo' ha capito l'antifona e non ci sta. Di Maio, dal canto suo, smentisce questo teorema, ma, stando al retroscena pubblicato da Repubblica, il premier dimissionario sarebbe intervenuto da Biarritz, consapevole proprio del fatto che i contatti tra i due vicepremier ci sono ancora, eccome. Anzi, il WhatsApp di Di Maio starebbe ricevendo continuamente messaggini da Matteo Salvini. Da qui la decisione di aprire al Pd ripudiando per la seconda volta la Lega. In serata, quindi, Di Maio si trova in un vicolo cieco: accettare un "premier terzo" o tornare tra le braccia di Salvini? In entrambi i casi, il M5S si spacca.