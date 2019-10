Copasir, Volpi è il nuovo presidente: eletto con 6 voti

Il leghista Raffaele Volpi, ex sottosegretario alla Difesa, è stato eletto presidente del Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica). Il leghista è stato eletto con sei voti a favore, tre le schede bianche mentre soltanto una quella in favore di Elio Vito. Il voto è stato segreto. Le tre schede bianche sono state quelle degli esponenti grillini mentre hanno votato a favore di Volpi il Partito democratico e Italia Viva.

Il leghista, che prende il posto di Lorenzo Guerini, attuale ministro della Difesa, è stato il nome scelto da Matteo Salvini dopo una lunga trattativa all'interno di tutto il centrodestra. Fratelli d'Italia aveva chiesto che fosse un suo uomo a guidare il Copasir. Alla fine, dopo un negoziato che ha visto coinvolti direttamente Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. All'interno della maggioranza, invece, c'erano stati molti dubbi riguardo la scelta di un uomo del Carroccio alla presidenza del Copasir.