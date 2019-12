Così Conte ci impone il Mes: "La Ue è una grande famiglia"

I rischi, le trappole, il salasso. Rimane tutto nel nuovo accordo di riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), raggiunto nella notte dalla maggioranza. Alla fine anche il Movimento 5 Stelle, nonostante le riottosità dei ribelli, si inchina alla linea europeista del premier Giuseppe Conte. Che, dopo aver incassato il via libera sul Fondo salva-Stati, si fionda in parlamento per dipingere l'Unione europea come "una grande famiglia" e invitare gli alleati di maggioranza, che non più tardi di ieri erano pronti a far saltare il banco, a "non dividersi" . L'appello, lanciato in vista del Consiglio europeo che inizierà domani, nasconde quella che è la realtà dei fatti: l'accordo, al di là della "logica del pacchetto" che chiede di far procedere di pari passo la riforma del Mes con l'unione bancaria e la Bicc, non rivede le ingenti rate da versare né tutela l'Italia da clausole pesantissime che, se attivate, potrebbero finire per metterci in ginocchio.

I toni sbandierati dai Cinque Stelle sono trionfalistici. "Siamo soddisfatti per la risoluzione di maggioranza che prevede le modifiche richieste" , fanno sapere fonti pentastellate ai microfoni dell'agenzia Adnkronos arrivando addirittura a lodare l'alleato piddì ( "serio e responsabile" ). "Ci sarà il pieno coinvolgimento del Parlamento prima dei prossimi passi sul Mes - dicono - ogni decisione verrà presa ascoltando le Camere, non firmeremo nulla al buio" . La stessa linea viene tenuta da Conte davanti alle Camere. Un tentativo (vano) di "vendere" un trattato che non trova consensi né in parlamento né nel resto del Paese. Anche perché, col senno di poi, il tira e molla degli ultimi giorni suona come una pantomima orchestrata ad arte per far digerire una riforma estremamente pericolosa per il Paese. "I Cinque Stelle - fa notare la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni - hanno fatto finta di ottenere qualcosa prima di cedere anche su questo..." . Non è infatti un mistero che, come ha ricordato Gianluigi Paragone, il movimento è sempre stato contro il Mes. "Ci vogliono convincere che alla fine ne approveremo solo un po' - scrive su Facebook il senatore grillino - sono ridicoli" .