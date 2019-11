Un dossier smentisce Report: ecco la verità sui follower Fdi

"Da Report sono tutte falsità, i numeri sono sballati. Si tratta di giornalismo spazzatura che falsifica dati che mi riguardano per costruire teorie surreali". Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa tenutasi oggi alla Camera, è passata al contrattacco e ha risposto punto su punto al servizio della trasmissione di Raitre dal titolo 'La fabbrica social della paura'.

Nel corso della puntata andata in onda lo scorso lunedì, 28 ottobre, si sosteneva che vi sia un collegamento anomalo tra l’account Twitter di Giorgia Meloni, quello della cantante Francesca Michielin e del canale social specializzato in meme Trash italiano. Secondo Report, l'account del leader di Fratelli d'Italia avrebbe fatto ricorso a follower 'anomali' dietro cui si nasconderebbero degli account “marionetta/Bot”, ossia pagati per portare avanti le idee promosse da una fantomatica “regia sovranista mondiale”. Fratelli d'Italia, usando “Audiense Connect”, lo stesso software adoperato dall'esperto di comunicazione social Alex Orlowski a cui si è rivolta Report, ha confutato le teorie complottiste esposte nel servizio del giornalista Giorgio Mottola. In base a tale servizio l'account Twitter della Meloni e Trash italiano, nel mese di maggio, hanno condiviso gli stessi follower. "Una coincidenza più unica che rara” , se non fosse falsa. Secondo il fact checking effettuato da Fratelli d'Italia, la Meloni ha in comune con Trash Italiano solo 241.000 follower, ovvero il 29% dei suoi follower.

Report, inoltre, cita il dato dello scorso maggio e i dati riportati sono aggiornati a settembre, ma considerata la crescita costante dell’account Meloni, secondo FdI, è impossibile che a maggio ci fossero risultati diversi da quelli di settembre. Il 34% di questi fantomatici account 'anomali', definiti anche “marionetta o bot”, seguirebbero sia la Meloni sia la cantante Michielin, ma non vi sarebbe nulla di strano in questo. Basti pensare che la Meloni condivida con il Pd condividono il 35,5%, mentre con Giuseppe Conte il 39% e con il comico Enzo Salvi addirittura il 27%. Ma non solo. La cantante Michielin condivide con l'ex ministro Maria Elena Boschi, certamente non tacciabile di far parte di una qualche cupola sovranistra mondiale, il 34% dei suoi follower.

Secondo Report, poi, sarebbero ben 180.000 i follower, “condivisi tra Meloni e Michielin e in gran parte anche da Trash Italiano, quasi tutti account anomali perché con meno di 20 follower e senza foto profilo che retwittano tutti nello stesso istante”. In realtà, i numeri sono ben diversi. I follower in comune, stando al fact checking di FdI, sono 135000, ossia il 16% di coloro che seguono la Meloni e gli account anomali sarebbero 83mila, pari ad appena il 10% dei follower della Meloni. Non i 180mila "sparati" da Report. E, in ogni caso, il fenomeno degli account 'anomali' (senza foto e senza follower) colpisce tutti. Il profilo di Report, fa sapere Fratelli d'Italia,ha ben 416.951 follower sospetti su 1.287.578 (pari al 32%). Nicola Zingaretti ha 187.986 follower sospetti su 471.451 (pari al 40%). Roberto Saviano ha 587.937 follower sospetti su 1.758.028 (pari al 34%), mentre il ministro degli Esteri Luigi Di Maioha 170.496 follower sospetti su 577.061 (pari al 30%). Maria Elena Boschi, infine, ha 276.343 follower sospetti su 637.189 (pari al 38%). Ed è proprio il confronto con la capogruppo di Italia Viva alla Camera che il 'complotto sovranistra' viene smascherato definitivamente. L'ex ministro delle Riforme vanta circa 637.000 follower e ne condivide con Trash Italiano ben 192.175, pari al 30%. Il triangolo Trash Italiano - Maria Elena Boschi- Francesca Michielin condivide 121.562 follower, pari al 19% dei profili che seguono l'ex ministro delle Riforme. "Secondo la teoria di Report, gli account anomali sarebbero 76.424, pari al 12% dei follower della esponente di sinistra. Tutte percentuali superiori a quelle registrate dalla Meloni. Che sia anche la Boschi coinvolta nell’oscuro complotto dell’internazionale sovranista?", si chiedono i meloniani in un video postato su Facebook.