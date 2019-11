"Spazzatura...", "Spieghi". ​Scintille Meloni-Report

Scintille alla Camera nel corso della conferenza stampa di Giorgia Meloni sul caso Report. Qualche settimana fa il programma di Rai Tre ha messo nel mirino la leader del Fratelli d'Italia con una puntata dal titolo "La fabbrica social della paura". Un'inchiesta in cui viene sostenuta la tesi ceh la Meloni avrebbe degli account fake sui social che rilanciano le posizioni e le dichiarazioni della stessa leader di Fratelli d'Italia. La Meloni però, dopo aver già risposto nel corso della stessa puntata, ha deciso di convocare una conferenza stampa a Montecitorio per spiegare ancora una volta la propria posizione e per respingere le accuse del programma di Rai Tre. Alla conferenza stampa i toni sono accesi e tra i cronisti presenti in sala c'è anche il giornalista di Report, Giorgio Mottola. La leader di Fratelli d'Italia va subito all'attacco: "Da Report sono tutte falsità, i numeri sono sballati. Si tratta di giornalismo spazzatura che falsifica dati che mi riguardano per costruire teorie surreali". Poi un altro affondo e qusta volta più duro: "Con questa inchiesta qualcuno ha tentato di screditare la mia persona, il mio partito e il mio staff che lavora sul sociale".

La Meloni è un fiume in piena e risponde anche alle accuse mosse da Report che ha inquadrato la stessa leader di Fratelli d'Italia all'interno di una "Internazionale sovranista". È la stessa Meloni ha sgomberare il campo da queste accuse: "Io non faccio parte di nessuna internazionale sovranista, mi chiedo come sia possibile che la Rai si presti". A questo punto però arriva la risposta del giornalista di Report. Mottola prende la parole e replica: "Ci siamo limitati a mettere in fila delle anomalie, venga in trasmissione per approfondire l'argomento in un'altra puntata. Piuttosto, ci vuole chiarire una volta per tutte quale sia il ruolo di Bannon per Fdi?".

Dopo il botta e risposta, la Meloni con un "dossier" ha smontato pezzo per pezzo l'inchiesta di Report. Ma a quanto pare lo scontro tra Fratelli d'Italia e il programma di Rai Tre non è affatto chiuso. Il programma di Rai Tre infatti è nella bufera per la sospetta violazione della par condicio con la puntata sulla Lega e il Rubligate a pochi giorni dalla tornata elettorale in Umbria. Il duello con la Meloni ha ulteriormente accesso lo scontro tra i due partiti di centrodestra e Rai Tre. Non sono certo giorni facili per la Terza Rete. Solo ieri dalla Annunziata l'affondo di Di Matteo sul Cav ha fatto parecchio discutere...