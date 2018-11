Così Giorgetti ha fermato ​il taglio sulle pensioni

Il taglio delle pensioni d'oro per il momento è rinviato. La mannaia sugli assegni da 4500 euro in su di fatto non entrerà in azione adesso, ma probabilmente tra qualche tempo con un emendamento collegato alla manovra o con un decreto. Insomma per il momento il piano Cinque Stelle è stato sabotato. E a quanto pare dietro la grande frenata sul fronte del taglio delle pensioni c'è il leghista Giancarlo Giorgetti.

Secondo quanto riporta un retroscena di Libero, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio di fatto avrebbe convinto i Cinque Stelle a seguire una strada più lunga per dare il via ai tagli chiedendo una ddl che venga poi collegato alla manovra. La grande arte in cui si sarebbe specializzato Giorgetti è quella della mediazione. È l'uomo di collegamento tra la Lega e i Cinque Stelle. Lima le proposte, ripara le incomprensioni sulle norme e sui decreti messi sul campo dal governo e poi all'improvviso con la stessa sapienza con cui costruisce disfa i provvedimenti più spinosi. E uno di questi è proprio il provvedimento sulle pensioni d'oro che si è perso nel fumo dei ddl legati alla manovra e che per il momento resta nel cassetto.