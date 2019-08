De Magistris: "Mi candido alla guida del Paese per battere il salvinismo"

In attesa del voto in Senato relativo alla calendarizzazione della mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei confronti di Giuseppe Conte, iniziano ad emergere i primi profili che potrebbero prendere il posto dell'attuale presidente del Consiglio. Tra questi si è palesato Luigi de Magistris, che ha dichiarato di presentarsi alla guida di palazzo Chigi: " Nel momento in cui il presidente della Repubblica dovesse decidere di sciogliere le Camere e ritenere questa esperienza parlamentare finita, perché non c'è più una maggioranza, un minuto dopo io sarò candidato alla guida del Paese insieme con altri ".

Coalizione civica nazionale

Il sindaco di Napoli ha ribadito la volontà di fondare " una coalizione civica nazionale per governare, non per stare all'opposizione, non è per un'esperienza di rappresentanza o di tribuna ". L'intento del primo cittadino non è quello di " una leadership solipsistica, nè di un percorso individualistico, ma di una persona che con la sua storia si mette a disposizione del Paese ".

L'ex pm ha confermato di essersi messo già a lavoro " per costruire una rete di convergenze collettive e individuali necessaria per battere il salvinismo imperante che rischia di portare l'Italia nel baratro dell'oscurantismo e dell'autoritarismo e alla disgregazione dell'architrave costituzionale e anche per contrastare operazioni di revisionismo e minestre riscaldate già viste ".