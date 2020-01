De Micheli: "Irricevibile l'offerta di Autostrade. Per evitare la revoca abbassino i pedaggi"

“ Ci saremmo aspettati una riduzione significativa delle tariffe ai caselli, senza modificare il piano di maggiori investimenti per la rete e per la manutenzione ”. Le parole sono del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, intervenuta sulla vicenda Autostrade per l’Italia (Aspi). La vicesegretaria del Partito democratico giudica “ irricevibile ” l’offerta di Aspi di 700 milioni per la riduzione dei pedaggi avanzata durante gli incontri con il governo al fine di evitare la revoca della concessione.

In un’intervista a Repubblica, il ministro ricorda che Aspi ha fatto diverse proposte anche al precedente esecutivo ma sono state ritenute insufficienti perché i benefici per i cittadini avrebbero dovuto essere maggiori. De Micheli spiega che l’adozione dell’eventuale revoca si basa su due aspetti, uno giuridico e l’altro economico. E aggiunge che verranno valutati entrambi e verrà presa una decisione condivisa tra il premier e i ministri. La deputata del Pd non si sbilancia sui tempi ma sottolinea che la verifica è conclusa e precisa che dai documenti sono emerse delle lacune nei controlli e nella manutenzione, riguardanti non solo il ponte Morandi.

Il ministro dice che “ al di là di Aspi, va rivista la cultura del rapporto tra il privato e il pubblico. Il pubblico ha un interesse prevalente e se non ha la forza di farlo valere - continua - si crea uno squilibrio che è un danno anche per il privato perché si abbassa la qualità. La tragedia di Genova purtroppo è una lezione ”. De Micheli precisa che anche lo Stato dovrà fare la sua parte, non limitandosi a puntare il dito ma essendo più incisivo nei controlli. A questo proposito, il ministro spiega che il governo ha reso operativa l'Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) e che " 50 persone in più della direzione concessioni sono dedicate alla verifica e all'approvazione dei programmi di manutenzione ".