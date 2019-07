Il "dem" Gozi al servizio di Macron è un caso. E i 5S "sparano" su Salvini

La nomina di Sandro Gozi agli Affari Europei per contro della Francia inevitabilmente scatena la polemica politica. Il dem, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo Renzi, adesso lavorerà per conto di Emmanuel Macron. Una scelta che sta diventando, col passare delle ore, un vero e proprio caso politico anche in Italia. I segnali c'erano tutti. A partire dalla candidatura dello stesso Gozi nelle file di En Marche alle ultime Europee dello scorso 26 maggio. Gozi ha lavorato per dieci anni nella Commissione europea e da più di un anno è presidente dell'Unione dei federalisti europei. Il curriculum perfetto per un europeista come Macron.

Peccato che sia italiano che da sottosegretario si sia occupato anche di tematiche che intrecciavano gli interessi di Parigi e di Roma. E così l'annuncio della sua nomina (sarà ratificata tra qualche giorno) in serata ha acceso il dibattito politico e anche lo scontro (ormai infinito) tra Cinque Stelle e Lega. A "sparare" per primi sull'alleato sono i pentastellati che non usano giri di parole e usano proprio Gozi per mettere nel mirino l'alleato di governo: " Solo lo scorso maggio Gozi definiva la Tav Torino-Lione 'il simbolo di un'Europa che vogliamo ricostruire'. Tempo due mesi e Macron gli ha dato un incarico nel suo governo. Gozi accettandolo ha dimostrato che tradiva il Paese prima e lo tradisce oggi. Ma in tutto ciò la Lega che dice? Sostiene le stesse idee di Gozi, del Pd e degli amici di Macron che hanno girato le spalle all'Italia... Perché? ".

Insomma, secondo quanto riferito da fonti M5s all'Adnkronos, Gozi diventa un simbolo dei "Sì" Tav al punto da arruolarlo tra le pedine per attaccare il Carroccio che proprio qualche giorno fa ha incassato dal premier Conte il via libera alla realizzazione della Torino-Lione. La risposta, tra le righe, della Lega non si fa attendere molto e arriva direttamente da Matteo Salvini che non ha certo parolte tenere per Gozi: " Gozi, già sottosegretario agli Affari europei con Renzi e Gentiloni, con la benedizione di Macron viene ora nominato, stesso ruolo, nel governo francese!!! Immaginate di chi facesse gli interessi questo personaggio quando era nel governo italiano... Pazzesco, questo è il Pd! ".