"Dici che noi siamo dei cattivi?" Seehofer adesso punge Salvini

Il vertice di Helsinki è più infuocato che mai. Il tema dei migranti ha fatto saltare il banco con uno scontro acceso tra Germania, Francia, Italia e Malta. Al centro del gelo calato tra Roma, Parigi e Berlino c'è la richiesta da parte del Viminale di andare a ridiscutere le regole per i porti di sbarco. Su questo punto che di fatto riguarda molto da vicino le operazioni delle ong nel Mediterraneo con i salvataggi in quel tratto di mare che separa l'Italia dalla Libia, non è stata raggiunta un'intesa. Sia la Francia che la Germania puntano a lasciare in Italia i migranti che arrivano sulle nostre coste e soprattutto puntano a far attraccare nei nostri porti le navi buoniste delle ong. E in questo quadro di scontro, è andato in scena, proprio tra i tavoli istituzionali di Helsinki, un siparietto tra il ministro degli Interni tedesco e Salvini. Horst Seehofer, prima di entrare alla riunione che si tiene nella Finlandia Hall, si è avvicinato al ministro Salvini e scherzando sulle accuse del leghista a Francia e Germania ha affermato: " Matteo, stai gia tweettando per dire che siamo cattivi con voi? ". Insomma una battuta al "veleno" che rende bene l'idea di quanto sia ormai acceso lo scontro tra il nostro Paese e l'asse franco-tedesco. Ma ad allontanare ulteriormente Berlinoe Roma sono state le parole di Seehofer che di fatto ha escluso l'ipotesi di un cambiamento delle regole per la redistribuzione dei migranti. " La Germania è pronta ad accogliere solo le persone che hanno bisogno di protezione, non tutti coloro che arrivano dalla Libia o recuperate nel Mar Mediterraneo ", ha affermato il ministro degli Interni tedesco. Seehofer ha fatto capire dunque che non vuole redistribuiti in Germania i migranti arrivati nei porti italiani che non hanno alcuna possibilità di ottenere asilo.

Insomma parole chiare che vanno a definire un quadro piuttosto teso in Europa per ridiscutere le regole sui flussi migratori. In questo scenario pesa anche la partita per le nomine a Bruxelles. Il mancato appoggio della Lega alla candidata tedesca alla guida della Commissione, Ursula Von der Leyen, probabilmente ha incrinato ancora di più i rapporti tra Berlino e il Viminale. Per Berlino le ong devono far sbarcare i migranti nei porti più vicini come quelli italiani e maltesi. Una presa di posizione che ha il sapore della doppia morale. Da un lato viene chiesto all'Italia di aprire le porte ai migranti, dall'altro lato proprio i tedeschi serrano i confini e dicono no ad una redistribuzione più equa di quelle persone salvatae in mare mentre tentano la traversata dalla Libia all'Italia.