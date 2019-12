"A Conte serviva più coraggio". Fioramonti lascia: Morra pronto a sostituirlo

Da un grillino all'altro. Senza soluzione di continuità. Le dimissioni di Lorenzo Fioramonti dalla carica di ministro dell'Istruzione hanno spiazzato il governo fino a un certo punto. Da mesi l'ex professore di economia all'Università di Pretoria minacciava di andarsene se la manovra 2020 non avesse dato in dotazione al suo dicastero almeno 3 miliardi di euro.

Non è accaduto. "Sarebbe servito più coraggio da parte del Governo per garantire quella 'linea di galleggiamento' finanziaria di cui ho sempre parlato, soprattutto in un ambito così cruciale come l'università e la ricerca", ha scritto su Facebook l'ex ministro per spiegare le ragioni della sua decisione. La scuola è il "vero motore del Paese, che costruisce il futuro di tutti noi. Pare che le risorse non si trovino mai quando si tratta della scuola e della ricerca, eppure si recuperano centinaia di milioni di euro in poche ore da destinare ad altre finalità quando c'è la volontà politica ", ha aggiunto Fioramonti, il cui passo indietro ha dato inizio alla caccia al suo successore.

Il nuovo ministro sarà per forza di cose un esponente del Movimento 5 Stelle. Secondo il Corriere della Sera, il grande favorito per la poltrona più importante del Ministero dell'Istruzione sarebbe Nicola Morra. 56 anni, Morra è presidente della commissione bicamerale antimafia. Non è la prima volta che viene accostato a questo incarico.

Era già successo a settembre, nei giorni che precedevano la formazione del Conte-bis. In quella occasione aveva detto che "Se il Paese chiama, rispondo sì". Ma alla fine era stato battuto sulla linea del traguardo da Fioramonti, la cui esperienza in viale Trastevere è durata la miseria di tre mesi e mezzo.

Biografia di Nicola Morra

Nato a Genova il 5 luglio 1963, Morra si è laureato in filosofia all'Università La Sapienza di Roma. Dopo la specializzazione in Bioetica presso l'Università di Bari, si è trasferito in Calabria dove ha lavorato a lungo come professore di storia e filosofia, prima per il Liceo Scientifico G. B. Scorza, poi per il Liceo Classico Lombardi Satriani di Cassano allo Ionio e quindi per il Liceo classico Bernardino Telesio di Cosenza.

Sostenitore della prima ora del Movimento 5 Stelle, dopo avere partecipato ai primi meet-up è entrato per la prima volta in Parlamento nel 2013 come senatore. Riconfermato a Palazzo Madama nel 2018, è stato eletto presidente della commissione bicamerale Antimafia. Considerato un esponente di punta del Movimento, e tra i pochi "intellettuali" grillini, Morra fa parte dell'ala ortodossa del M5s. Molto vicino al presidente della Camera, Roberto Fico, ha buoni rapporti con Luigi Di Maio e Beppe Grillo. Sempre in prima linea nella difesa della magistratura, potrebbe essere lui a succedere a Fioramonti.