Ora Renzi rottama gli spin doctor e si affida alle sue nonne

Pensavamo di averle sentite tutte in questa campagna elettorale. E invece no. Perché Matteo Renzi tira in ballo anche le sue nonne, di 97 e 87 anni.

Dopo Silvio Berlusconi e Alessandro Di Battista, questa domenica è stato il turno di Matteo Renzi. Ospite nel salotto di Barbara D'urso, il segretario del Partito democratico elenca alcuni punti del suo programma di governo, come ad esempio la contrarietà alla flax tax proposta dal centro destra. Ma a stupire tutti è altro.