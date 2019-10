Duello Renzi-Salvini da record: fa più share della Nazionale

Mentre i due Mattei continuano a sfidarsi sui social rivendicando la vittoria del confronto a "Porta a Porta", chi è uscito certamente vincitore dall'epico duello andato in onda martedì sera in seconda serata su Rai 1 è certamente Bruno Vespa. Secondo i dati Auditel, infatti, il faccia a faccia tra i due leader della politica italiana è stato un grande successo televisivo: 3,8 milioni di telespettatori e uno share del 25,4%. Un record per il programma condotto ormai da 23 anni dallo storico giornalista di viale Mazzini, e per tutta l'azienda. Il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, ne approfitta per montare la polemica: " Peccato che la Rai abbia abdicato all'informazione di prima serata, disattendendo il Contratto di Servizio". Ma osserva: "Lo share al 25,4% " è stato "superiore anche alla partita della Nazionale".

In effetti, la performance di Renzi e Salvini è riuscita a battere persino quella degli azzurri di Roberto Mancini. Non dal punto di vista dei gol segnati, ovviamente, ma della percentuale di pubblico che si è sintonizzata su mamma Rai per seguire il confronto tra i segretari di Lega e Italia Viva. L'Italia ha totalizzato sì 5,9 milioni di telespettatori, ma "soltanto" uno share del 23,4%, due punti percentuali in meno di "Porta a Porta". A testimonianza di come gli italiani abbiano fame di informazione politica, specie se a salire sul ring sono due pesi massimi come Matteo Salvini e Matteo Renzi.