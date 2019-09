Ma il 'duttile' Conte da che parte sta?

Giuseppe Conte si dimostra sempre più concavo e convesso allo stesso tempo. Un premier capace di governare sia con la Lega sia col Pd.

Conte, da presidente del Consiglio del governo 'gialloverde' era stato capace di presentarsi al Senato per difendere Matteo Salvini sul caso Russiagate e, poi, di attaccarlo nella stessa Aula nel giorno in cui presenta le sue dimissioni. Da premier del governo 'giallorosso', invece, Conte sta sfruttando la debolezza di Luigi Di Maio per porsi come principale interlocutore tra le varie forze politiche, pur continuando a presentarsi come una figura "terza" e lontana dai partiti. "Definirmi dei 5 stelle mi sembra una formula inappropriata”, disse Conte nel corso della festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana. "Non sono iscritto al Movimento 5 stelle, non partecipo alle riunioni del Gruppo dirigente politico, non ho mai incontrato i Gruppi parlamentari", aveva aggiunto 'l'avvocato del popolo' che cercava di smarcarsi dai pentastellati così da rimanere sulla poltrona più alta di Palazzo Chigi come premier 'neutrale'. Peccato che, a stretto giro, sul web è diventato virale il video in cui Conte esulta vedendo i risultati elettorali accanto a Luigi Di Maio la notte delle elezioni.