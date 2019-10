Ecco come il Pd umbro ha perso il voto degli operai

E, ormai, anche l'Umbria non è più una roccaforte del Pd. Il centrodestra, dopo aver conquistato Perugia nel 2014 e Terni nel 2018, si prende anche la Regione, favorito sicuramente dall'inchiesta sulla sanità che ha travolto giunta di Catiuscia Marini, ma non solo.

La sconfitta del centrosinistra umbro, secondo Federico Geremicca de La Stampa, dipende fondamentalmente da tre fattori. Il primo, come già sottolineato, è lo scandalo sanitopoli, a cui è seguito un braccio di ferro molto laborioso tra i vertici del Pd e la governatrice Marini che, dopo aver annunciato di volersi dimettere, aveva cambiato idea per alcuni giorni. Alla fine le dimissioni sono arrivate, ma il secondo grave errore è stato senza dubbio allearsi con il Movimento Cinque Stelle. Se la giunta Marini è caduta è principalmente per opera dei grillini che hanno presentato svariate denunce in procura contro il governo regionale. In pratica le "vittime" si sono alleate con i loro "carnefici". "Mettiamola giù semplice, e senza offesa per nessuno: le «guardie» si alleano coi «ladri», ma che roba è?", si domanda Geremicca.