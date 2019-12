Emilia-Romagna, Benini (M5S): "Quanti hanno deciso le candidature dei miei sfidanti?"

La piattaforma Rousseau lo ha incoronato candidato presidente alle regionali in Emilia-Romagna con 335 voti. Simone Benini ha sottolineato che non sono poche preferenze. E ha aggiunto: “ In quanti hanno deciso le candidature di Borgonzoni e Bonaccini? Se va bene 5 persone. Molte meno delle migliaia di iscritti emiliano-romagnoli al Movimento 5 Stelle ”.

In un’intervista al Corriere della Sera, Benini ha ricordato che sono state espresse oltre 6 mila preferenze per i candidati consiglieri, mentre quelli alla presidenza erano nove. L’imprenditore forlivese vuole essere realista. E ha ribadito che il voto al suo partito è l’unica scelta valida per i cittadini perché temi come ambiente, inquinamento e difesa della sanità pubblica non verrebbero discussi se i pentastellati non fossero presenti in consiglio regionale. Ieri Benini aveva detto che il Movimento 5 Stelle è destinato a fare la “ sentinella ” per puntare in un secondo tempo a costruire insieme un futuro migliore, insieme al leader Luigi Di Maio e ai suoi collaboratori. Secondo il consigliere comunale di Forlì, è importante parlare di temi concreti nelle piazze e nei mercati. A questo proposito, Benini ha precisato che girerà nei vari territori della regione a bordo della sua auto ibrida e sui treni locali per comprendere meglio le difficoltà dei pendolari.

Il candidato alla presidenza ha spiegato perché il Movimento 5 Stelle non punta a un accordo con il Partito democratico in Emilia-Romagna, mentre a livello nazionale la situazione è diversa. “ Sono situazioni differenti. Da quando è nato, in Regione e nei Comuni, il M5S fa opposizione anche dura al Pd - ha evidenziato Benini -. Abbiamo fatto opposizione alla giunta Bonaccini sulle politiche pro cemento, sulla privatizzazione dei servizi, anche sanitari, ci siamo opposti a trivelle e petrolio. Si tratta di ribadire la coerenza del nostro lavoro ”.