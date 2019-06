Emma Bonino: "Sea Watch è una vergogna dell'Europa e dell'Italia"

" Non riesco a pensare che un continente di 500 milioni di abitanti assista senza colpo ferire a 42 profughi che da 10 giorni ciondolano di fronte a Lampedusa. Non riesco ad assuefarmi. Perché questa è una vergogna dell'Europa oltre che dell'Italia ". Con queste parole la leader di +Europa, Emma Bonino, è intervenuta sul caso della Sea Watch 3.

La nave è ferma ormai da giorni a largo di Lampedusa. L'Italia è stata chiara: non accoglierà i migranti a bordo. E il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha richiamato alle proprie responsabilità il governo dei Paesi Bassi, la cui bandiera sventola sull'imbarcazione della Ong.

" Mentre questo avviene - ha continuato la Bonino intervenendo all'assemblea del partito -, esattamente come i narcotrafficanti con il proibizionismo, è stato già trovato un altro modo per farli sbarcare quatti quatti, senza scomodare né Salvini né Toninelli, che hanno altro da fare: la barca madre con i barchini figli ". La leader di +Europa ha così fatto riferimento al sequestro di un peschereccio, definito come "nave madre", usato dai trafficanti per trainare piccoli barchini di migranti.