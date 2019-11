Femminismo, la Gruber fa la paladina: "Noi donne vogliamo il potere"

"Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone". Si chiama così il nuovo libro di Lilli Gruber. E, come è facilmente intuibile dal titolo, il pamphlet – edito da Solferino – si scaglia contro il "machismo" al potere. Un saggio di quasi duecento pagine nelle quali la conduttrice di Otto e Mezzo su La7 se la prende con il maschilismo, sostenendo in tutto e per tutto le istanze del movimento femminista, italiano, europeo e globale.

Poi, spazio al dramma del femminicidio: donne uccise, violentate, insultate online, ma anche tutte quelle donne penalizzate sul lavoro, nel merito e nei compensi, così da puntare il dito contro la disparità di potere uomo-donna in Italia e nel mondo. Il tutto spaziando dall'economia allo sport, passando per la politica e i fatti di cronaca.

"Però, attenzione, è un libro di battaglie femministe, come non è un’opera contro i maschietti, bensì di giustizia e di democrazia" , ha raccontato la giornalista. Si tratta di un lavoro basato su fatti, numeri e anche – spiega la stessa autrice – su fatti personali. Raggiunta da Sette (il settimanale del Corriere della Sera), ha spiegato come questa sua ultima pubblicazione sia un’analisi del clima di arroganza e di odio – sia reale che virtuale, sui social network – che sfavorisce le donne e, allo stesso tempo, favorisce invece anche il dilagare del populismo e del sovranismo, minando – sostiene sempre la Gruber – le fondamenta dalla democrazia.

E allora, come possono difendersi le donne? La ricetta "gruberiana" è presto detta: "Studiate sempre, studiate un sacco. Perché il lato positivo del lassismo impressionante di questi tempi è che incontrerete uomini impreparati. Quindi studiare, puntare sulle competenze e dimostrando il proprio valore. E, perché no, anche uscire e divertirsi insieme". E poi, come riportato da Sette, dice: "Noi donne vogliamo il potere, ma anche le rose..." .

Lilli Gruber presenterà ufficialmente il suo libro "Basta!" a Milano il 17 novembre (alle ore venti) al Mudec con Beppe Severgnini nell'ambito di BookCity.

Lilli Gruber vs Giorgia Meloni

Giusto nei giorni scorsi, il volto di La7 si è resa protagonista di un duro scontro in trasmissione, la sua trasmissione, con un’altra donna forte quale è Giorgia Meloni. Nella serata di martedì, infatti, protagonista della puntata di Otto e Mezzo è stata l’ospite di giornata, che ha battibeccato in più momenti con la padrona di casa, fino a farla sbottare: “Se continua così, le faccio togliere l’audio…”. La leader di Fratelli d’Italia ha poi ironicamente commentato il siparietto sui social, uscendone vincitrice: “Anche stasera volevano togliermi l’audio ma penso di essermela cavata comunque…”.