Fondi Lega, Bonafede sta con Di Battista: "Rispettare le sentenze"

Il Movimento Cinque Stelle pare spezzato a metà. Da una parte chi accoglie con entusiasmo il rapporto con la Lega di Salvini e la sua linea dura sui migranti. E dall’altra l’ala movimentista, ormai guidata de facto da Alessandro Di Battista e Roberto Fico. A metà del guado si trova Alfonso Bonafede, membro dell’esecutivo giallo-verde ma restio a difendere l’alleato di governo. Soprattutto sul caso del sequestro dei fondi del Carroccio.

Ieri Di Battista era stato netto: la Lega “restituisca il maltolto”, ha detto a Lili Gruber il grillino dal Guatemala. Salvini aveva liquidato l’intervento a gamba tesa invitando l’ex deputato M5S a dedicarsi ad attività “più ludiche” visto che si trova in viaggio. Ma è evidente che un po’ di insofferenza per le grane giudiziarie della Lega nel Movimento ci sia eccome.

Tanto che stamattina, intervenendo ad Agorà su Rai 3, il Guardiasigilli ha ribadito la linea di Dibba. Tesi che in effetti Bonafedetiene da qualche giorno nonostante l’alleanza di governo col Carroccio. "Sono il ministro della Giustizia e non posso mai commentare un caso singolo al vaglio dell'autorità giudiziaria. Dico semplicemente che le sentenze vanno rispettate”, ha spiegato il grillino. "Di Battista - ha aggiunto - non ha detto molto di nuovo su quello che avevano detto altri esponenti del Movimento".