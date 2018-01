Fondi Lega, i giudici: restituire soldi a Bossi

Il tribunale di Genova ha predisposto la restituzione dei soldi sequestrati all'ex leader della Lega, Umberto Bossi. Tutti le somme sequestrate dovranno essere restituite tranne per un quinto della pensione da europarlamentare.



La decisione da parte delle toghe è stata presa dopo la richiesta che è stata avanzata dall'avvocato del Senatùr, Domenico Mariani. Di fatto i magistrati negli scorsi mesi avevano iniziato a congelare i conti correnti di Umberto Bossi, dell'ex tesoriere del Carroccio, Francesco Belsito e anche quelli dei tre ex revisori contabili. Il provvedimento di sequestro era scattato dopo la sentenza di condanna per maxi truffa ai danni dello Stato sui rimborsi elettorali. Il tribunale lo scorso luglio aveva condannato Bossi a due anni e due mesi e l'ex tesoriere Belsito a quattro anni e dieci mesi. I magistrati avevano pure richiesto la confisca di quasi 49 milioni di euro dai conti della Lega Nord.