Fratelli d'Italia presenta esposto in Procura: "Sequestrare gli aerei alle Ong"

Sequestrare tutti gli aerei alle Ong, chiede Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha presentato questa mattina in Procura a Roma un esposto per denunciare il caso dei velivoli che segnalerebbero alle organizzazioni non governative e non alle autorità la presenza dei barconi in mare, dopo l'inchiesta pubblicata proprio da ilGiornale e firmata da Fausto Biloslavo.

Con l'esposto presentato da Andrea Delmastro delle Vedove, capogruppo Fdi in commissione Esteri e Giovanni Donzelli responsabile organizzazione del partito, si chiede all'autorità giudiziaria anche il sequestro dei velivoli. Ecco quanto si legge nel documento: "Esisterebbe documentazione attestante 78 missioni dei veicoli 'Colibrì' e 'Moonbird' nel periodo intercorrente tra gennaio 2019 e giugno 2019 e i predetti aerei, sebbene di proprietà di altre Onlus, sarebbero a bilancio della Sea Watch. In particolar modo il servizio precisa che i veicoli sorvolano la Sar di competenza libica per poi inviare le coordinate alle navi delle ong e segnatamente alla Sea Watch 3" .