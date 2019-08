Gad Lerner non smette di insultare: "Salvini, fai una figura da pirla"

ll solito Gad Lerner. I soliti insulti. Su Twitter il giornalista ha dato nuovamente libero sfogo contro Matteo Salvini: gongolando perché presto il leader leghista non sarà più alla guida del ministero dell'Interno, gli ha dato tranquillamente del "pirla" scatenando, ovviamente, un profluvio di commenti a suo sfavore. "Ridi, ridi pagliaccio" , gli fa eco un uno. "Quanto siete tronfi - fa eco un altro - questa mossa sarà la vostra fine... goditela con il Rolex" . E ancora: "Goditela finchè dura, perché se ci fanno votare ci godremo la tua faccia da fulminato nella maratona di Mentana" .

Fino a ieri Lerner era in prima fila a insultare il Movimento 5 Stelle e il governo Conte. Ora, però, che Luigi Di Maio si appresta a siglare un nuovo patto con Nicola Zingaretti la musica è cambiata. Per il giornalista, il ribaltone va più che bene se serve a mandare a casa Salvini. Lo dimostra con un tweet al veleno in cui attacca a testa bassa il leader del Carroccio. "Resto pieno di perplessità su un governo Movimento 5 Stelle-Pd - ha scritto su Twitter - ma la figura da pirla che ci sta facendo Matteo Salvini per il momento mi ripaga" . Non è nuovo a questo tipo di livore. Da quando Salvini è diventato ministro dell'Interno ha aumentato la violenza dei suoi attacchi.

Resto pieno di perplessità su un #governo Cinquestelle-Pd ma la figura da pirla che ci sta facendo ⁦@matteosalvinimi⁩ per il momento mi ripaga pic.twitter.com/Q83CID4GkU — Gad Lerner (@gadlernertweet) 26 agosto 2019