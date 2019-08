Vertice lampo Pd-M5S: si accelera per l'inciucio, ma restano i no a Conte

La trattativa è arrivata al culmine. Alle 18 Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti hanno deciso di incontrarsi a Palazzo Chigi per mettere nero su bianco i punti dell'inciucio. Un incontro di appena mezz'ora al termine del quale nessuno dei due ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Del resto al Quirinale, Mattarella attendeva al massimo per le 19 un segnale forte che indicasse se la crisi si può sbloccare dopo le consultazioni fissate a partire da domani pomeriggio o se è necessario scegliere un'altra strada (un governo di scopo per stilare la manovra o indire direttamente nuove elezioni).

Il faccia a faccia decisivo è arrivato dopo una giornata in cui i due partiti hanno riunito i vertici per portare avanti una trattativa anche interna. Finora il negoziato tra Pd e M5S si era arenato - più che sui contenuti dell'accordo - sui nomi. In particolare quello del premier, con i grillini intestarditi sulla riconferma del presidente del Consiglio uscente e i dem (renziani a parte) fermi sull'opportunità di segnare una discontinuità a partire dai volti rispetto al governo precedente.