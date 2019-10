Gad Lerner: "A Roma la piazza dei finti moderati"

Una destra "che si finge moderata, illiberale e a rimorchio di Matteo Salvini", che chiede la "mano libera per i poliziotti" e va in visibilio per il "Dio, patria e famiglia" di Giorgia Meloni. La presenza - condita da sfottò e insulti - di Gad Lerner in piazza San Giovanni, a Roma, per la manifestazione del centrodestra contro il "governo delle tasse e delle manette" non era casuale. Infatti, il giornalista di Repubblica era stato inviato nella Capitale dal quotidiano di via Colombo per seguire e commentare il raduno che ha visto la partecipazione di circa 200mila persone. Nel suo pezzo, Lerner racconta dal suo - parzialissimo - punto di vista la sua lunga giornata, cominciata alla Stazione Centrale di Milano sul treno che lo avrebbe condotto a Roma. Un Frecciarossa da lui definito "Frecciaverde", data la presenza di decine di militanti della Lega "col fazzoletto verde e la felpa del Comune di residenza".

" Altro che centrodestra moderato e liberale ", attacca Lerner, che parla di una destra "a trazione leghista" con una Lega ancora "nordista". A sostegno della sua tesi, il giornalista riporta la testimonianza di un'elettrice di Salvini che resta "a favore della divisione in tre macro-regioni proposta da Miglio". Per Lerner "la locomotiva" del centrodestra, dunque, "resta saldamente padana".