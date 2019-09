Garavaglia smaschera i giallorossi: "Colpiranno le partite Iva"

" Tenere aperta una partita Iva tornerà costoso ". Massimo Garavaglia, intervistato da La Verità, lancia l'allarme e mette in luce il piano studiato dall'esecutivo giallorosso: " Vagheggiano di 100 miliardi di economia sommersa senza sapere che il 20% è fatto dell'elusione delle grandi corporation e un buon 50% dal malaffare criminale. Togli anche il lavoro nero e rimane un 10% di omessa fatturazione ". Alla fine a rimetterci saranno i " poveri cristi che non arrivano a fine mese ": sebbene sia stata raccontata " la frottola che il Conte bis servisse a disinnescare l'Iva, invece qualcosa alla fine aumenteranno ".

La sorpresa Tria

L'ex viceministro dell'Economia è da molti ricordato per il regime forfettario per le partite Iva, da 65.000 e - dal 2020 - 100.000 euro di fatturato, riducendo così le imposte e contemporaneamente semplificando gli adempimenti. Ma sul forfettario il nuovo governo " non intende mantenere questa promessa ". Si tratta di una manovra " pericolosa " che potrebbe " invertire la tendenza ", correndo il rischio di tornare " nell'economia sommersa ". E sull'ipotetica abolizione del pareggio di bilancio in Costituzione è chiaro: " Già oggi la Costituzione è formulata in maniera tale che la spesa in deficit è più che possibile. Se poi chi ci rappresenta va a Bruxelles credendo di rappresentare una colonia anziché un Paese fondatore, tutto si complica ".

Il leghista ha poi commentato la possibilità di tassare i prelievi di contante: " Una misura folle. Non interessa certo le fasce più povere della popolazione, semmai le colpisce. Siccome sono un europeista convinto, dico: facciamo come la Germania. Nessun limite all'uso del contante ". Sulla nomina del commissario Ue " ho dato la disponibilità. Ma il nome giusto era Giorgetti. E comunque non ci ho mai creduto fino in fondo ".