Gelmini: "L'alleato è Salvini. Intesa con Renzi? Mai"

Centro-destra unito in Umbria, in piazza e a livello nazionale. Per combattere "il governo delle quattro sinistre" e "costruire un'alternativa valida" a Conte. Rifiutando ogni possibile intesa con Matteo Renzi, "vero artefice di questo governo". In un'intervista a Repubblica, Mariastella Gelmini traccia le prospettive future per Forza Italia. Il capogruppo di Fi alla Camera - dopo il lancio della contromanovra da parte del presidente Silvio Berlusconi e l'annuncio della partecipazione dei forzisti alla manifestazione del 19 ottobre della Lega in piazza San Giovanni, a Roma - smentisce con forza le voci di un possibile dialogo con il partito di Renzi, Italia Viva, "cuscinetto" tra l'esecutivo e il centro-destra. Centro-destra che, spiega Gelmini, " torna finalmente unito dopo l'esperienza del primo governo Conte ". Un'esperienza che, continua la deputata di Forza Italia, "certo non ha fatto bene alla coalizione". Ma Forza Italia, insieme a Lega e Fratelli d'Italia, pensa soprattutto al futuro. In particolare alle elezioni regionali, in cui Berlusconi, Salvini e Meloni si presenteranno uniti per " mandare a casa il governo delle quattro sinistre ".

Il primo appuntamento è in Umbria, il 27 ottobre, dove la candidata del centro-destra Donatella Tesei sfida il centro-sinistra guidato da Giovanni Bianconi. Prima, però, la manifestazione romana promossa da Salvini. A cui Forza Italia - come annunciato da Berlusconi - ha aderito per dire no alle politiche del governo. Gelmini, dal canto suo, non ha dubbi: " L'avversario è sempre la sinistra e soprattutto Matteo Renzi, vero artefice della nascita di questo governo ". Il capogruppo forzista a Montecitorio si dice consapevole della necessità di rilanciare Forza Italia, " ma deve essere chiaro a tutti - avverte - quale sia la nostra metà campo ". Ecco perché, ribadisce l'ex ministro dell'Istruzione, " se qualcuno pensa di prendere i voti attaccando Salvini piuttosto che la sinistra non andiamo molto lontano ". Quello di Gelmini è " un avviso ai naviganti. I tempi sono cambiati ". La strada è tracciata: Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia uniti contro le (quattro) sinistre al governo.