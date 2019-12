Giorgetti apre al governissimo: "La Lega è pronta alla svolta"

" I problemi seri che ha l’Italia si possono affrontare con un governissimo, un governo o governino ". Giancarlo Giorgetti apre ufficialmente al governo di scopo: " Siamo disposti a discutere ". La decisione è figlia di una consapevolezza ben precisa: " Ci troviamo in una situazione di stallo ". Ed è risaputo che dal pantano " in una democrazia si esce col voto ". Dunque la Lega è pronta a fornire " un contributo ". Un possibile problema potrebbe essere rappresentato dalla legge elettorale: " Quella che c’è va benissimo. Diciamo che ci va bene qualsiasi legge tenga conto della rappresentanza ma garantisca la governabilità ". E la proposta di referendum maggioritario " che a gennaio la Corte esaminerà va in questo senso ". L'importante è che fornisca " un’indicazione chiara su chi deve governare " e che non faccia " governare chi ha perso, come accade adesso ".

L'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio - nell'intervista rilasciata a Il Giorno - si è detto sorpreso dalla svolta moderata del leader del Carroccio, dopo la proposta di istituire un comitato di salvezza nazionale per riscrivere le regole base e per poi tornare al voto: " Mi fa piacere, è da un po’ di tempo che avevo auspicato questo esito ". Va comunque detto che " il refrain del partito razzista o fascista non sta in piedi ", da considerarsi " una criminalizzazione gratuita che la sinistra e i suoi ambienti culturali di riferimento ci hanno appiccicato ". Infatti è stato fatto notare: " Dov’è quest’odio? In quale manifestazione leghista si sono viste espressioni violente? ".

