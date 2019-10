Meloni asfalta la Gruber: "Non si permetta di dire che dico sciocchezze"

Duro scontro tra Giorgia Meloni e Lilli Gruber, durante la puntata di Otto e mezzo su La7. Dopo l’incontro scontro con l’ex vice presidente del consiglio Matteo Salvini, questa sera l’attacco viene rivolto alla leader di Fratelli d’Italia. A scatenare la reazione della Meloni è stata l’affermazione della Gruber in merito al ragionamento che il leader di FdI stava facendo sul rapporto tra l’Italia e i paesi europei. Secondo la leader di Fratelli d’Italia, l'Unione europea sarebbe stata più comprensiva con altri governi, come quello di Matteo Renzi, rispetto a quello in cui c'era Matteo Salvini.

"L’Unione europea ha imposto un deficit all'1,4 per cento adesso vediamo cosa dirà", dice la leader di Fratelli D'Italia. La Gruber la interrompe: “Onorevole Meloni, sta dicendo una sciocchezza” la incalza la Gruber, ma la Meloni non ci sta e replica prontamente: "Io sono stufa di questo atteggiamento. Se dice che io dica delle sciocchezze mi deve rispondere nel merito, perché io sono abituata ad argomentare”. "Guardi io non mi metto a litigare con lei", "Eh no, deve argomentare, sono stufa di sentirmi dire che dico sciocchezze". Continuiamo pure, dice la Gruber, “Sì ma con rispetto” conclude senza peli sulla lingua Giorgia Meloni.