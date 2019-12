Giorgia Meloni: "Con mia figlia Ginevra ora il Natale è perfetto"

Giorgia Meloni per un giorno depone i panni di politica guerriera e indossa quelli di madre e compagna. Per lei il Natale ha un significato particolarmente positivo, anche se " essendo cresciuta senza padre, mi sembrava sempre che mancasse qualcosa ". Il 25 dicembre si riunivano sempre con la " sorella Arianna, mamma, nonna e nonno ". L'atmosfera la rendeva comunque " felice ", ma desiderava " una di quelle tavolate numerose con 15, 20 parenti intorno ". Tuttavia tutto è cambiato dopo l'arrivo della figlia Ginevra: " È davvero meraviglioso. È il Natale perfetto, con tutta la sua magia e lo stupore che solo i bambini conservano ".

Nell'intervista rilasciata al settimanale Chi, in edicola da martedì 24 dicembre, il presidente di Fratelli d'Italia ha parlato anche del compagno Andrea Giambruno: " Ha una grande pazienza, è vero. In realtà, però, solo da tre mesi vive con noi stabilmente a Roma ". Inizialmente l'autore di Stasera Italia e conduttore del Tgcom Mediaset " faceva su e giù dagli studi Mediaset di Milano, dove è nato e dove vivono i suoi genitori ". Si vedevano solamente " nel weekend, ma anche adesso, con i suoi orari e il mio lavoro in giro per l’Italia, riusciamo a stare poco insieme ".

Matrimonio e fede

Per la prima volta, con sua figlia e il suo uomo, ha parlato anche della sfera privata: " Io non voglio fare il maschio nella dimensione privata. Se all’esterno devo farmi valere per forza come leader, nel privato mi piace essere protetta e coccolata ". Tra i due lei è la più " accondiscendente ", ma in passato ha avuti seri problemi: " Alcune relazioni difficili da gestire, con uomini che non mi perdonavano il mio ruolo, anzi, spesso me la facevano pagare ", come se ci fosse " una sorta di rivalsa, di rabbia ". Invece con Andrea " non ho mai avuto questo problema, è il mio primo tifoso ".