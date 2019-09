Giornalista anti-Salvini contrattacca: "Denuncio il leader della Lega"

" Ricevo valanghe di minacce, anche di morte. Ne risponderà, il signor Salvini. Ovviamente in Tribunale ". Fabio Sanfilippo, il giornalista Rai che ha insultato Matteo Salvini tirando in ballo anche la figlia di 6 anni del segretario leghista, non sta a guardare. Dopo che Salvini, in un comizio a Domodossola, ha annunciato di volerlo denunciare (" Io non querelo mai nessuno, ma le ultime due righe del post le ha dedicate a mia figlia di sei anni, che dovrebbe essere rieducata: gliele faccio rimangiare quelle due righe, brutto cafone ignorante che non sei altro "), Sanfilippo ha deciso di passare al contrattacco. E, in un altro post su Facebook, si scaglia di nuovo contro il leader della Lega, spiegando di volerlo querelare per le minacce subite da parte di sostenitori leghisti.

" La reazione scomposta del signor Salvini e dei suoi - scrive Sanfilippo - dimostra che il mio personale e iperbolico post, al netto della caduta di stile sul citare la figlia di cui ho fatto peraltro pubblica ammenda, deve aver toccato nervi scoperti. Tipo che dopo essersi 'messo fuori gioco' da solo - continua il giornalista di viale Mazzini - la Lega perde consensi, ma soprattutto che il signor Salvini rischia di perdere il controllo del suo partito. Egli continua a insultarmi (citando ovviamente i familiari, prima li ostentava sui social) in tv, sui giornali, nei comizi. Incitando i suoi all'odio nei miei confronti ", la pesantissima accusa a Salvini di Sanfilippo. Che conclude: " Ricevo valanghe di minacce, anche di morte. Ne risponderà, il signor Salvini. Ovviamente in Tribunale. Peace and love ".