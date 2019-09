Zingaretti: "La scissione di Renzi? Informato con un whatsapp"

Nicola Zingaretti annuncia e sottoscrive il "patto della pace" tra Movimento 5 Stelle e Pd. Il segretario dem ha placato gli animi in occasione della nascita del nuovo governo giallorosso, cancellando tutto d'un tratto tutte le diatribe tra le parti: " Sui rapporti politici tra chi fa il governo è cambiato tutto. È finita la stagione degli sgambetti e dei veti, dell'uno contro l'altro. Alla base c'è un programma condiviso, un presidente del Consiglio che noi sosteniamo ". Il governatore della Regione Lazio, intervenuto a L'Intervista di Maria Latella su SkyTg24, ha ribadito l'impegno a fare di tutto " per lasciare alle spalle la stagione del litigio permanente, degli scontri e della demagogia ". Il segretario dem ha poi confermato la volontà di costruire un asse con i pentastellati in Umbria e "caso per caso" nel resto delle elezioni amministrative in Italia " per il bene dell'Italia ".

"Salvini ha fallito"

Alla luce del via libera da parte della base pentastellata all'inciucio alle elezioni Regionali, Zingaretti ha commentato positivamente " che si sta provando a verificare le condizioni per governare e dare risposte insieme ai cittadini ". Il segretario del Partito democratico è convinto che " gli italiani giudicheranno in modo positivo questo sforzo ".

Critiche contro il pugno duro di Matteo Salvini sull'immigrazione incontrollata: " La demagogia di Salvini sui porti chiusi non aveva risolto niente. Noi vogliamo la sicurezza dei porti e delle frontiere ma quella demagogia dei porti chiusi il problema non l'ha risolto ". E sull'aumento delle tasse la colpa è stata attribuita " al governo in cui c'era Salvini ".