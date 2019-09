Governo, gli analisti già bocciano il governo "giallo-rosso"

La grande incertezza politica che grava ancora una volta sull'Italia, con la fine del governo "giallo-verde" e l'apertura dei negoziati per la formazione di un governo formato da Movimento Cinque Stelle e Pd guidato da Giuseppe Conte, preoccupa gli analisti del colosso finanziario Rabobank. In un report sull'Italia, gli analisti di Rabobank fanno il punto sulla situazione del nostro Paese e prevedono che è ancora possibile che i colloqui tra i 5s e il Pd falliscano e " in quel caso si terrebbero nuove elezioni, nelle quali la Lega di Salvini sarebbe la favorita ".

Secondo l'analisi di Rabobank, " l'Italia non è stata in grado di scrollarsi di dosso le preoccupazioni sulla sua economia in difficoltà durante il secondo trimestre dell'anno " nonostante un mercato del lavoro in miglioramento. Ricordando il conferimento dell'incarico a Conte, gli analisti sottolineano che " ci sono ancora alcuni ostacoli che devono essere superati " perchè si insedi il nuovo esecutivo. Ci sono tra l'altro molti punti sui quali Pd e 5S sono divisi, come la Tav e i migranti e quindi " i colloqui possono ancora rompersi nel prossimo futuro ". Tuttavia, " una cosa che PD e 5S hanno in comune è la loro volontà di evitare " il voto " poichè questo li relegherebbe all'opposizione, mentre i Cinque Stelle incorrerebbero in una sostanziale perdita di poltrone ".

Secondo Rabobank il governo giallo-rosso sarebbe molto più accondiscendente nei confronti di Bruxelles e dell'Unione europea e avrebbe un atteggiamento decisamente meno conflittuale; il colosso dei servizi finanziari si aspetta dunque che la Commissione Ue conceda maggiore flessibilità di bilancio al Conte-bis. Sarebbe grave, perché dimostrerebbe come l'Ue cambi a seconda delle forze politiche che governano i Paesi europei, verso i quali Bruxelles dovrebbe mantenere imparzialità e un atteggiamento equo, senza dare atto - come purtroppo spesso è accaduto - a pesanti ingerenze nella sovranità dei Paesi membri. Sappiamo però come Bruxelles tifi per la formazione del governo "giallo-rosso".

Ad ogni modo, per gli analisti di Rabobank, il futuro dell'Italia è tutt'altro che roseo e " alla luce di questa attuale situazione politica, è difficile vedere un governo in grado di affrontare efficacemente i problemi strutturali e stimolare un'economia di mercato duratura ". Non solo, la soluzione a tali problemi non sembra possa essere questo ipotetico governo che non si basa su valori condivisi ma è stato creato solo per prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza. Parole che suonano come una bocciatura totale dell'ipotetico Conte-bis. Per gli esperti di Oxford Economics all'instabilità politica italiana si aggiungono i timori, in crescita, per la recessione in Germania e, in generale, per l'eurozona con prospettiva tutt'altro che rosee. I prossimi giorni, sostengono gli analisti di Oxford Economis, saranno decisivi per capire l'andamento del terzo trimestre dell'anno: verranno pubblicati i nuovi dati sulla Germania, in particolare sulla produzione industriale, oltre ai dati sulle vendite al dettaglio nell'Eurozona che daranno segnali sull'andamento della domanda interna.