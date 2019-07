Il governo litiga pure sul caos treni

"Trova i colpevoli", "Indaghiamo sui No Tav". La tregua armata nella maggioranza scricchiola già dopo che una serie di roghi sulla linea dell'Alta Velocità ha fatto piombare nel caos la circolazione ferroviaria dell'intero Paese.

A infiammare lo scontro è Danilo Toninelli che, al Pd che gli chiede di riferire in Aula sulla vicenda, tira in mezzo pure Matteo Salvini: "Chi oggi pretende che il ministro vada a riferire, deve prima cercare di chiedere al ministro dell'Interno chi sono i responsabili di questi atti dolosi che non sono accettabili", accusa il titolare dei Trasporti.

La replica del leader della Lega non tarda ad arrivare. Il vicpremier sarà nel pomeriggio a Rovezzano, per verificare di persona l'entità dei danni e l'ipotesi di pista anarchica che prende sempre più piede. " Massimo impegno per assicurare i delinquenti alla giustizia: meritano anni di galera, visto che hanno bloccato l'Italia e rovinato la giornata a molti italiani", ha spiegato, "Se sarà confermata la pista anarchica, verificheremo eventuali collegamenti con i No Tav che negli ultimi giorni hanno aggredito le forze dell'ordine ". Gli stesso No Tav da sempre vicini all'area 5S e difesi ieri dai grillini. Ed è per questo che Salvini chiede agli alleati di uscire allo scoperto. Con una "dura condanna delle violenze", certo. Ma anche con "un deciso Sì alla Torino-Lione".