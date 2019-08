Gozi adesso parla in francese. Ma sbaglia tutto: "Imbarazzante..."

"Sandrò, qu'est-ce que tu fais?". "Sandro, che cosa combini?". È quanto il presidente francese Emmanuel Macron avrà chiesto a Sandro Gozi dopo avere saputo della gaffe linguistica su Facebook dall'ex deputato Pd. Gozi - fresco di nomina nel gabinetto transalpino come responsabile agli affari europei - ha pubblicato un post in cui ha definito "antidemocratico" il Movimento 5 Stelle.

Come spesso fa sui social, Gozi ha scritto il messaggio in italiano e in francese. Il suo curriculum parla chiaro. L'ex sottosegretario agli affari esteri dei governi Renzi e Gentiloni, in carriera, ha studiato e lavorato a lungo all'estero, anche nelle istituzioni europee dove il francese è la seconda lingua più importante dopo l'inglese. E infatti Gozi, che alle ultime Europee si è candidato in Francia con En Marche, il partito del presidente Macron, ha fatto tutta la campagna elettorale in francese, lingua che conosce molto bene.

Ma ciò non gli ha impedito di commettere un errore da "crayon rouge". Anzi, da 4 in pagella. "M5S ne sont pas démocratiques: rien à vois avec eux". "I 5 Stelle non sono democratici: niente a che vedi con loro". Sì perché "vois" è la seconda persona singolare dell'indicativo presente di "vedere", che si traduce "voir". Una grave disattenzione per chi come Gozi, nel 2014, ha ricevuto la Légion d'honnoure, la massima onorificenza conferita dalla Francia ai cittadini stranieri. Se n'è accorto anche il web dove non sono mancati gli sfottò.

"Il traditore premiato da Macron non sa neanche scrivere in francese", scrive uno. "Perfetto, bravissimo, un applauso", twitta un altro. Mentre un terzo utente sminuisce l'errore prendendosela più che altro con il "reneaissance" di Gozi. Si tratta dello slogan utilizzato dall'esponente dem nella sua campagna elettorale per le Europee di quest'anno. Slogan che ancora adesso campeggia a caratteri cubitali sulla sua immagine di copertina su Facebook e simbolo di una "francesizzazione" dell'ex deputato Pd che ha spinto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a chiedere di revocargli la cittadinanza italiana.