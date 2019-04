Gozi è indagato a San Marino: guai per il renziano candidato con Macron

Sandro Gozi, ex sottosegretario agli Affari europei dei governi Renzi e Gentiloni, è stato iscritto nel registro degli indagati dal Tribunale Unico di San Marino. Insieme a lui, la presidente dal maggio scorso di Banca Centrale sammarinese, Catia Tomasetti.

Secondo quanto appreso, i due risultano indagati per una consulenza 'fantasma' da 220 mila euro. La consulenza si riferirebbe agli adeguamenti normativi e ai rapporti con le istituzioni estere e sarebbe stata avviata nell'estate del 2018 con scadenza il prossimo 29 giugno.

" Leggo notizie su una presunta indagine nei miei confronti da parte del Tribunale Unico di San Marino. Personalmente posso affermare con certezza di non aver ricevuto alcuna comunicazione giudiziaria e ciò non mi sorprende ", ha affermato subito lo stesso Gozi.

" Infatti la consulenza di cui si parla non può prestarsi ad alcuna critica in quanto rientra nel mio ambito tipico professionale e l'incarico mi è stato affidato dal consiglio di amministrazione della Banca Centrale di San Marino nel pieno rispetto delle sue procedure. ‎Si tratta - ha continuato Gozi - con evidenza di informazioni fatte circolare ad arte per screditarmi a seguito dell'annuncio della mia candidatura. In ogni caso sono sereno perché la correttezza del mio operato mi protegge‎ ".

Candidato alle Europee