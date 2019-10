Grillini in fuga dal Movimento: "Con la Lega abbiamo lavorato bene"

L'accordo del Movimento 5 Stelle con il Partito democratico non è stato affatto digerito da alcuni grillini. Tra questi spicca Gianluigi Paragone, che fin da subito aveva detto di essere assolutamente contrario ad un'alleanza di governo con chi, fino a pochi giorni prima, rappresentava il nemico principale. Ma non c'è solo il giornalista tra i dissidenti: diversi parlamentari del M5S hanno esplicitato la loro forte delusione per il patto con i dem. E l'hanno fatto rivolgendosi proprio ai loro ex alleati d'esecutivo: come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, tra Varese e Como nell'ultima settimana ci sarebbero stati degli incontri a cena tra leghisti e pentastellati.

Grillini in fuga

Ovviamente i summit erano un'occasione per sfogarsi e raccontare il proprio malessere a ex sottosegretari e dirigenti del Carroccio. Uno dei fedelissimi di Matteo Salvini avrebbe rivelato: " Ci rimpiangono. Ah, quanto lavoravamo bene con voi... Così ci dicono e hanno ragione. Specie nelle commissioni finanziarie ed economiche s'era creata una certa sintonia tra noi e loro in chiave anti-Pd, sulle banche per esempio. E ora vogliono tornare a mangiare la pasta e fagioli con noi, perché ai dem non li sopportano ".