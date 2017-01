Il grillino multato al concerto: "Appendino, cambia le regole"

"Questo pedaggio è ingiusto, le regole vanno subito cambiate" . Ieri sera, come racconta Repubblica, il grillino Davide Bono si è beccato una bella multa davanti al PalaAlpitour di Torino. Era lì per il concerto dei Green Day, ma non aveva pagato il parcheggio. E così il consigliere regionale e leader in Piemonte del Movimento 5 Stelle ha scritto al sindaco (grillino) Chiara Appendino per far cambiare le regole della sosta.

Su Facebook Bono ha scritto: "Sono su tutte le furie" . E lo ha corredato con una emoticon rossa d'ira. Al termine del concerto dei Green Day, il leader dei Cinque Stelli piemontesi si è infatti trovato una multa sul cruscotto dell'auto dell'amico con cui è al PalaAlpitour di Torino. "Con amici - ha scritto, poi, su Facebook - abbiamo appena preso una multa per parcheggio senza pagamento di fronte al Pala Alpitour" . Il destinatario del post non è un amico qualunque. Ma il sindaco Appendino. "Sarà che di norma vado con i mezzi pubblici – ha scritto Bono – ma ho scoperto solo ora che dal 2015, grazie a Fassino, si pagano 8 euro" . E ancora: "Gli ausiliari non dicevano nulla e non abbiamo visto cartelli. Chiara Appendino, sarà il caso di provvedere: va bene lottare contro la malasosta ma il cittadino deve essere informato" .