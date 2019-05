I sei ultrà pro immigrazione ​dietro l'attacco Onu a Salvini

Dietro l'ultimo assalto delle Nazioni Unite all'Italia ci sono sei ultrà dell'accoglienza, professionisti dell'immigrazione che non vedono di buon occhio le politiche restrittive messe in atto da Matteo Salvini. I loro nomi non sono noti ai più, ma hanno tutti quanti un passato impegnato a favorire le frontiere aperte e la libera circolazione delle persone da un Paese all'altro. La scorsa settimana hanno firmato una lettera che chiede al governo italiano di ritirare le direttive del Viminale sulle operazioni di salvataggio in mare e di interrompere immediatamente l'iter di approvazione del decreto Sicurezza bis.

La lettera dell'Onu, pubblicata in versione integrale sul sito della ong Mediterranea Saving Humans (leggi qui), è un attacco durissimo al governo italiano e, in modo particolare, a Salvini accusato, senza troppi giri di parole di mettere "a rischio i loro diritti umani, inclusi i richiedenti asilo" , di fomentare "il clima di ostilità e xenofobia" e di violare "le convenzioni internazionali" . Le undici pagine sono state inviate dal capo delle Special Procedures dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani, Beatriz Balbin, all'ambasciatore italiano alle Nazioni Unite, Gian Lorenzo Cornado, affinché la trasmetta al ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. L'obiettivo è fare pressioni sull'esecutivo proprio metre questo sta limando il decreto Sicurezza bis che introduce sanzioni e confisca per le imbarcazioni che per salvare gli immigrati violano i divieti imposti dal nostro Paese (leggi qui la bozza). "È stato ampiamente documentato in diversi report dell'Onu che i migranti in Libia sono soggetti ad abusi, torture, omicidi e stupri - scrive l'Alto Commissariato - quindi la Libia non può essere considerata un place of safety (porto sicuro, ndr) per lo sbarco" .