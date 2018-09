Ilva, consigliere pentastellato di Taranto lascia polemicamente M5S

Non c'è pace per il Movimento 5 Stelle: la vicenda dell'Ilva di Taranto sta mettendo a dura prova la tenuta del movimento fondato da Beppe Grillo.

È notizia di pochi giorni fa infatti che la parlamentare grillina Rosalba De Giorgi è stata pesantemente criticata ed insultata dai manifestanti per aver partecipato ella stessa ad un presidio anti-Ilva: adesso invece i grattacapi per Di Maio e compagni arrivano da Massimo Battista, consigliere comunale di Taranto eletto fra i pentastellati nel giugno dello scorso anno, che ha abbandonato il movimento in aperto contrasto con le sue politiche a suo dire traditrici della città pugliese e rifugiandosi nel gruppo misto.

Battista, operaio dell'Ilva con un passato da portavoce del comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, ha motivato la sua decisione con una conferenza stampa: " M5S ha tradito l’elettorato di Taranto perché ha sempre parlato di chiusura dello stabilimento e di riconversione economica. In che modo? Smantellando quegli impianti obsoleti, bonificandoli e decontaminandoli con la forza lavoro che opera all’interno di quella fabbrica. Ho rassegnato le dimissioni dal Movimento e mi rendo indipendente, libero di questa città per rispetto di quelle 1014 persone che hanno riposto fiducia in me. Il movimento ha fallito".