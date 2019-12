Gli incontri segreti di Matteo Salvini con i dissidenti 5S

Nel Movimento 5 stelle sembra regnare il caos: disaccordi e cambi di casacca fanno salire sempre più la tensione tra i grillini. E c'è chi ha pensato bene di approfittarne.

Come rivela il Messaggero, Matteo Salvini da settimane sta incontrando i dissidenti pentastellati. " Porte aperte per chi, con coerenza, competenza e serietà, ha idee positive per l’Italia e non è succube del Pd ", ha dichiarato il leader della Lega dopo l'addio del senatore Ugo Grassi al 5S. Ma i passaggi, assicura chi ha parlato con l'ex ministro dell'Interno, " non finiranno qui ". Oltre a quelli di Grassi, Francesco Urraro e Stefano Lucidi (che hanno lasciato il Movimento di Luigi Di Maio ieri), ci saranno a breve nuovi ingressi.

Salvini, ha spiegato chi ha raccolto il pensiero del leghista, punterebbe a " Destabilizzare il quadro politico, sapendo che non sarà il passaggio di un gruppo di senatori grillini a far cadere il governo. Ma si creerà così il clima ottimale per arrivare a un incidente politico, alla crisi ". Porte della Lega sono quindi aperte sì, ma solo al Senato visto che a Montecitorio la maggioranza giallorossa è solida. " Vedrete, ci sarà un effetto emulazione. Basta rompere gli argini. Il problema sarà dell’esecutivo con il passare del tempo: faticherà sempre di più a ottenere la maggioranza ", ha dichiarato Stefano Candiani, l'ex sottosegretario al Viminale. Si mira quindi a creare un sorta di effetto cascata per cui uno dopo l'altro i grillini abbandoneranno il loro Movimento. E il cortocircuito sembra dietro l'angolo.