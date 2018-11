Ladro ucciso, Renzi insulta Salvini: "Fa lo sciacallo, non il ministro"

Matteo Renzi a ruota libera contro Matteo Salvini. Con un post pubblicato su Facebook, che ora fa molto discutere, l'ex premier piddì si è scagliato contro il leader del Carroccio dandogli dello "sciacallo" per essersi schierato al fianco di Fredy Pacini, il 57enne che per difendersi ha sparato e ucciso il ladro moldavo che si era introdotto el suo magazzino per derubarlo. "Salvini sta cercando di strumentalizzare questa vicenda, come ha sempre fatto quando era all'opposizione" , tuona Renzi che, come tutto il Partito democratico, è profodanamente contrario alla riforma della legittima difesa proposta dal vice premier leghista.

Nel post pubblicato questa mattina su Facebook, subito rilanciato dall'Huffington Post, Renzi ripercorre la drammatica vicenda di Fredy, un piccolo imprenditore che ha ucciso il ladro che si era introdotto di notte nella sua azienda. "Da quello che si legge - ammette lo stesso ex premier - l'uomo era esasperato per aver subito 38 rapine negli ultimi anni. E pare che sia molto provato per ciò che è accaduto" . "Non volevo ucciderlo, ho mirato alle gambe" , ha infatti raccontato Pacini al Corriere della Sera. "Ciascuno di noi può commentare come se fosse al bar questa vicenda, triste e dolorosa - incalza - ed è ovvio che riparta la discussione sulla legittima difesa. Oltre che le discussioni tra amici: giusto prendere il porto d'armi, no meglio non farlo, tu che avresti fatto al posto suo?, ha fatto bene, ha sbagliato, non aveva altre possibilità, una gomma non vale una vita umana, eccetera eccetera. Un dibattito duro, ma comprensibile" .

Il lungo preambolo sulle "chiacchiere da bar" serve a Renzi solo per attaccare Salvini. "C'è solo un uomo in Italia che non ha il diritto di parlare come se fosse al bar - tuona - è il ministro dell'interno. Perché da lui dipende la sicurezza e l'ordine pubblico, non le chiacchiere da bar" . Secondo l'ex premier piddì, il vice premier leghista starebbe "cercando di strumentalizzare" il caso di Fredy, "come ha sempre fatto quando era all'opposizione" . "Pensa solo ai sondaggi, lui - aggiunge - Ma noi non lo paghiamo per occuparsi di sondaggio: deve preoccuparsi che ci siano meno ladri in giro, più forze dell'ordine in strada, più sicurezza nelle nostre case. Dipende da lui, adesso, non può più dare la colpa a chi c'era prima" . Quindi la stoccata finale: "Salvini sembra un passante che commenta l'incidente ma da sei mesi il suo ufficio è il Viminale, non Facebook. Non prenderò like, ma ribadisco il concetto perché certe cose vanno dette anche quando sei minoranza: se sei al Governo non puoi strumentalizzare, devi governare. Devi fare il ministro, non lo sciacallo" .