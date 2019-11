Lamorgese smonta i dl Sicurezza: "Pronta la bozza per modificarli"

I decreti Sicurezza di Matteo Salvini non fanno dormire sonni tranquilli al Pd che da quando è al governo sta cercando di smontare ed eliminare ogni traccia dell'ex ministro dell'Interno. I grillini, a più riprese, hanno detto di non voler snaturare la linea dettata dai decreti. Ma forse ora dovranno fare un passo indietro.

" Ho una bozza di provvedimento che tiene conto delle osservazioni della Presidenza della Repubblica, se ne parlerà in Consiglio dei ministri - ha annunciato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, oggi a Firenze alla Festa Fogliante -. I decreti sicurezza hanno rappresentato una certa fase. Non voglio dare adito a critiche che possono avere risvolti di carattere politico, che per parte mia non ci sono perché ho proceduto nel verso delle osservazioni della Presidenza della Repubblica. Poi in Consiglio dei ministri si faranno valutazioni più complessive ". Sembra quindi tutto pronto per lo "smantellamento" del cavallo di battaglia di Matteo Salvini. E il Partito Democratico inzia ad esprimere la sua soddisfazione.

Nei giorni scorsi, dopo l'annuncio delle prossime modifiche, la Lega aveva attaccato duramente. " Viminale allo sbando. Lamorgese non si preoccupa di trovare i fondi per le forze dell'ordine ma annuncia di modificare i decreti Salvini che così diventeranno decreti insicurezza, filo-ong e contro le donne e gli uomini in divisa. La Lega è pronta alle barricate, in Aula e nelle piazze ", aveva dichiarato gli esponenti del Carroccio. Ma dal governo si tira dritto e adesso i cambiamenti ai dl Sicurezza sembrano sempre più vicini.